ВСУ за сутки ликвидировали 460 оккупантов и уничтожили девять беспилотников врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 30 марта ликвидировали на фронте по меньшей мере 460 оккупантов из России. В общем на сегодня 173 360 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме того, за полные 400 суток войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной техники, сотни единиц авиации ВС РФ. Обновленные данные об этом предоставил Генеральный штаб ВСУ.

В преддверии Силы обороны обезвредили в небе девять БПЛА оперативно-тактического уровня (2248 с начала полномасштабного вторжения) захватчиков.

Во время боев, кроме сотен оккупантов, было уничтожено пять российских танков (всего 3615), четыре артиллерийские системы (2675), три боевых бронированных машины (6977).

На металолом бойцы ВСУ превратили по три единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 5521) и спецтехники (294) ВС РФ.

Ко всему прочему, на сегодня также уничтожены 911 вражеских крылатых ракет, 526 РСЗО, 306 самолетов, 291 вертолет, 278 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Отметим: в ночь с 30 на 31 марта Россия устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя дроны-камикадзе типа Shahed-31/136 иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили девять из 10 таких беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины "демилитаризовали" очередную вражескую базу под Бахмутом на Донетчине. Благодаря активному взаимодействию разведчиков и артиллеристов нескольких бригад ВСУ были уничтожены склад БК и военная техника оккупантов.

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