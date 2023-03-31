Россия ночью запустила по Украине 10 дронов, девять сбили силы ПВО

Страна-агрессор Россия в ночь с 30 на 31 марта устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя дроны-камикадзе типа Shahed-136 иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили девять из 10 таких беспилотников.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Предварительно, враг запускал БПЛА из северного и южного направлений.

"Для нанесения авиационных ударов враг задействовал 10 ударных БПЛА типа "Шахед-136", девять из них уничтожили наши защитники", – говорится в посте.

По данным военных, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 11 ракетных и четыре авиаудара, а еще совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по городам и селам Украины.

"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства", – отметили в Генштабе.

В частности, ночью с применением ЗРК С-300 оккупанты совершили девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова.

Напомним: во время воздушной тревоги вечером 30 марта был подтвержден прилет в Харькове – Россия запустила по украинскому городу дроны-камикадзе. Кроме этого, в ночь на пятницу войска РФ устроили коварный обстрел Харькова, попав по меньшей мере шестью ракетами С-300, которые, к сожалению, не может перехватить наша ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 27 на 28 марта Россия запустила по Украине 15 ударных дронов Shahed-131/136, нацелив их на Днепр и Киев. Наши защитники сбили 14 "Шахедов" оккупантов.

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