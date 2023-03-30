Войска РФ обстреляли Харьков С-300 из Белгородской области: по меньшей мере шесть прилетов
Войска РФ вечером 30 марта нанесли удары по Харькову. В городе прозвучало несколько взрывов.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по состоянию на 22:27 зафиксировано шесть прилетов. Информация о пострадавших уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
"Зафиксировано, по меньшей мере, 6 прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода", – заявил он.
Позже он уточнил, что в результате ракетных ударов в одном из районов Харькова повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.
Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что по состоянию на 22:35 вызовов в экстренные службы не поступало.
"Ждем информации от ГСЧС с мест прилетов. Надеюсь, жертв не будет", – отметила она.
Тем временем жители Белгородской области РФ публикуют в сети видео со звуками хлопков.
"По нашим данным, громкие звуки связаны с работой ВС РФ", – пишет один из местных пабликов.
При этом российские пропагандистские СМИ утверждают, что в центре Белгорода якобы "в небе раздались" "девять мощных взрывов".
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