Оккупанты обстреляли набережную Херсона, есть раненый

Оккупационные войска России продолжают терроризировать местных жителей деоккупированного Херсона. В четверг, 30 марта, военные преступники снова устроили обстрел города, под огонь попала набережная.

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В результате вражеского обстрела ранения получил один человек. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников, передает "Суспільне".

По его словам, обстрел произошел около 9:00. Мужчина, получивший ранение, в это время находился в районе речного порта. Херсонец самостоятельно обратился за помощью к медицинским работникам.

Отметим, что в Херсонской ГВА накануне сообщили, что 29 марта российская армия пять раз обстреляла территорию громады. Оккупанты выпустили по городу 19 снарядов.

Кроме того, российские военные преступники ударили авиацией по селу Львово Бериславского района. Повреждения получили более десяти частных домов, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

В то же время 25 марта российские военные преступники 49 раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате военного преступления РФ девять мирных жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные власти призвали жителей Херсонской громады эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны врага, касающихся населенных пунктов. На этих территориях практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

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