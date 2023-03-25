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Обстрелы не прекращаются: власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться

Анастасия Ковалева
War
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Обстрелы не прекращаются: власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться

Жителей Херсонской громады призывают эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны врага, которые затрагивают населенные пункты. На этих территориях практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

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Об этом сообщил Херсонский городской совет. Обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.

"Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную громаду. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких – эвакуироваться в более безопасные регионы", – сказано в сообщении.

Херсонский городской совет сообщил о возможностях эвакуации жителей Херсонской громады в более безопасные регионы.

По информации ГВА, для этого можно воспользоваться автобусами и поездами. Дополнительные подробности по организации эвакуации можно узнать у местных властей.

"Выехать можно каждый день бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, для этого необходимо оставить заявку на "горячую линию". Или поездом из Херсона в Хмельницкий, который отправляется через день по нечетным числам", – говорится в сообщении.

Обстрелы не прекращаются: власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей города Авдеевка на Донетчине, который пытается окружить российская оккупационная армия, призвали эвакуироваться. Местные власти подчеркнули, что враг каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

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