Обстрелы не прекращаются: власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться

Жителей Херсонской громады призывают эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны врага, которые затрагивают населенные пункты. На этих территориях практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

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Об этом сообщил Херсонский городской совет. Обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.

"Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную громаду. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких – эвакуироваться в более безопасные регионы", – сказано в сообщении.

Херсонский городской совет сообщил о возможностях эвакуации жителей Херсонской громады в более безопасные регионы.

По информации ГВА, для этого можно воспользоваться автобусами и поездами. Дополнительные подробности по организации эвакуации можно узнать у местных властей.

"Выехать можно каждый день бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, для этого необходимо оставить заявку на "горячую линию". Или поездом из Херсона в Хмельницкий, который отправляется через день по нечетным числам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей города Авдеевка на Донетчине, который пытается окружить российская оккупационная армия, призвали эвакуироваться. Местные власти подчеркнули, что враг каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

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