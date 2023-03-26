Оккупанты 49 раз обстреляли Херсонщину, ранены 9 человек – ОВА

За прошедшие сутки, 25 марта, российские военные преступники 49 раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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О последствиях действий врага в Telegram сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Лишь областной центр оказался под вражеским огнем трижды. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы. В результате военного преступления РФ 9 мирных жителей получили ранения.

Также, по словам Прокудина, из-за постоянной опасности в области продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки из Херсонщины вывезли 91 человека.

Напомним: в ночь на 25 марта российские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате варварских действий оккупантов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. Медики констатировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

24 марта российские войска еще 67 раз обстреляли Херсонскую область Украины из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В областном центре 23 снаряда попали в жилые кварталы и медицинское учреждение, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Местные власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны врага, которые касаются населенных пунктов. На этих территориях практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 марта российские войска обстреляли из артиллерии города Часов Яр и Торецк. В результате военного преступления погибли двое мирных жителей;

– 24 марта российские оккупационные войска обстреляли город Белополье Сумской области, унеся жизни двух мирных жителей и ранив еще 10 из них. Результатом прилетов стали значительные разрушения населенного пункта.

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