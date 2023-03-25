Российская армия обстреляла Часов Яр и Торецк: погибли два мирных жителя

Российские войска не прекращают террор мирного населения Донбасса. 25 марта захватчики обстреляли из артиллерии города Часов Яр и Торецк.

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Погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии. В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину", – подчеркнул глава ОПУ Андрей Ермак.

О других последствиях российских обстрелов, в частности о разрушениях и раненых, не сообщается.

Напомним, 22 марта под российским огнем оказались Краматорск и Авдеевка. Ранения получили четыре жителя Донбасса, а во время авиаракетного удара по Авдеевке погибли два мирных украинца. Краматорск и окрестности города россияне обстреляли ночью – повреждены по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи.