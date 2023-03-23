Под огнем оказались Краматорск и Авдеевка: оккупанты мощно ударили по Донетчине, есть погибшие. Фото

Оккупационная армия России продолжает массированно обстреливать населенные пункты в Донецкой области Украины. В среду, 22 марта, ранения получили четыре жителя региона, а во время обстрела Авдеевки погибли два мирных украинца.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем канале в Telegram. По его словам, люди получили ранения в Святогорске, Константиновке, Иванковском и Бахмуте.

По Авдеевке российские оккупанты нанесли авиаракетный удар – три ракеты попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Два человека погибли. Краматорск и окрестности города россияне обстреляли ночью – повреждены по меньшей мере три дома, котельная и гаражи.

В Очеретинской громаде Покровского района под вражеским огнем оказались населенные пункты Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинской громаде оккупанты обстреляли Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку.

На Горловском направлении из-за огня армии государства-агрессора повреждены четыре жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр. Единичные обстрелы происходили в Торецкой и Соледарской громадах.

На Лисичанском направлении под вражеским огнем были Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской громады, а также Северск и Серебрянка Северской громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов громад Херсонщины. В результате действий военных преступников погиб человек.

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