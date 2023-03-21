Снаряды попали в жилые кварталы: в Херсоне в результате вражеских обстрелов один человек погиб, семеро ранены

Российские оккупационные войска на протяжении 20 марта совершили 66 обстрелов по общинам Херсонщины. В результате действий военных преступников погиб человек.

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В то же время несколько жителей получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

По его словам, враг выпустил по городам и селам 393 снаряда из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

Областной центр Херсон оккупанты обстреляли трижды. В частности, 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что в регионе продолжается эвакуация гражданского населения. Накануне с деоккупированной территории области вывезли 41 человека.

Известно, что 20 марта враг ударил по селу Никольское (Херсонский район, Дарьевская тергромада), в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 марта в лесу вблизи села Малая Александровка на Херсонщине 35-летний мужчина подорвался на российской мине. Пострадавшему оторвало левую голень, его прооперировали медики.

Впоследствии в регионе произошла еще одна трагедия – возле Станислава на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте.

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