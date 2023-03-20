В Херсонской области на мине подорвался 18-летний парень: это второй трагический случай за сутки

Вблизи населенного пункта Станислав в Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. За день 20 марта это уже вторая похожая трагедия.

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По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, чрезвычайное событие произошло в лесополосе за селом. Чиновник призвал местных жителей не посещать места, где еще не работали взрывотехники, поскольку посещение поля, леса или реки на деоккупированных территориях может стать последним в жизни.

Отметим, это уже вторая смерть в Херсонской области за день, которая произошла из-за подрыва на вражеской мине. Утром в лесу близ села Малая Александровка на взрывчатку наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавшему оторвало левую голень, его оперируют медики.

В Херсонской ОВА предупредили, что минная опасность в регионе остается очень высокой.

Напомним: ранее в Херсонской области на российской мине взорвались двое мирных жителей, обрабатывавших свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Кроме того, в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наступил 63-летний мужчина. Это произошло у его дачи. Украинец выжил и попал в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты под натиском Сил обороны трусливо покидают свои позиции, но в то же время минуют их. Так, опасность на территориях, где находились оккупанты, может представлять любой предмет, в частности гаджеты;

– в Минагропроде сообщили, что из-за большого количества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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