Оккупанты во время отступления с позиций минируют гаджеты – ЦНС

Военные ВС РФ, вторгшиеся в Украину, продолжают вести себя как военные преступники и террористы. Под натиском Сил обороны они трусливо покидают свои позиции, но вместе с тем минируют их.

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Так, опасность на территориях, где находились оккупанты, может представлять любой предмет, в частности гаджеты. Об этом информирует Центр национального сопротивления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"При отступлении с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на отбитых у российских захватчиков позициях украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки. Как выглядит такой ноутбук, они показали видео.

Центр национального сопротивления призвал жителей на временно оккупированных территориях РФ быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Ведь оккупанты минуют что угодно, даже детские игрушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине до сих пор продолжают находить отголоски пребывания оккупантов. Так, в Бучанском районе на прежних позициях российских военных обнаружили 75 взрывателей типа М-6 до минометных мин.

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