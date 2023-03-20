На Херсонщине мужчина подорвался на российской мине: украинцев предупредили об опасности

В Херсонской области местный житель подорвался на мине, которая осталась на украинской земле от российских оккупантов. ЧП произошло утром 20 марта возле села Малая Александровка.

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К счастью, мужчина выжил, но потерял часть ноги. О трагическом случае сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что 35-летний мужчина наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу. В результате ее срабатывания он получил тяжелую травму – потерял левую голень.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где медики прооперировали его.

В то же время в ОВА призвали граждан быть осторожными, ведь минная опасность на территориях, деоккупированных от российских захватчиков, чрезвычайно высока.

"Территории, которые еще не обследовали саперы, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Больше взрывчатки может быть в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог. Не рискуйте жизнью и здоровьем! Берегите себя!" – посоветовали украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NYT назвали отрасль экономики Украины, на которую нацелилась Россия. Речь идет об аграрной промышленности, которая не может развиваться из-за минирования полей.

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