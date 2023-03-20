Снаряды попали прямо в дома: оккупанты обстреляли Никольское на Херсонщине, есть раненые

Российские военные преступники 20 марта в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Они ударили по селу Никольское (Херсонский район, Дарьевская тергромада), в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека.

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Первыми подробностями поделилась Херсонская ОДА (ОВА) в Telegram. Пресс-служба отметила, что зафиксированы прямые попадания российских снарядов в дома мирных украинцев. Повреждено не менее пяти жилищ.

Количество потерпевших (по состоянию на 12:50 понедельника) еще устанавливается. Уже известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку, ранен и 39-летний мужчина.

Людям, которые пострадали, медики оказывают помощь. Другие подробности уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На временно оккупированной территории Херсонской области захватчики продолжают террор мирного населения. В частности, оккупанты заставляют людей оформлять российские паспорта, а в случае отказа угрожают карательными действиями.

– Утром 20 марта возле села Малая Александровка Херсонской области местный житель подорвался на мине, которая осталась на украинской земле от российских оккупантов. Он выжил, но потерял часть ноги.

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