Войска РФ массированно обстреляли Херсон: есть погибшие, 23 снаряда попали по мирным жителям

В течение пятницы, 24 марта, российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область Украины. В областном центре 23 снаряда попали в жилые кварталы и медицинское учреждение, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, обстрелы производились из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

"За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 7 раз. 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение. К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть – получили ранения", – написал Александр Прокудин в своем официальном Telegram-канале.

Также он проинформировал, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области было эвакуировано 59 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обстрелы Херсона со стороны оккупантов не прекращаются, из-за чего в городе практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. В связи с этим городские власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться в более безопасные регионы.

В частности, 24 марта российские войска также ударили по Херсону, попав в плавни и складские помещения. В результате обстрела один гражданский погиб и еще один получил ранения.

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