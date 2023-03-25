Войска РФ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсоне: есть раненые

В ночь на субботу, 25 марта, российские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате варварских действий оккупантов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, медики констатировали у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать места, где оказывают помощь мирным людям. Вчера ночью армия РФ атаковала "Пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии – пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Из-за обстрелов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", – написал Александр Прокудин в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, в течение пятницы, 24 марта, российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область Украины из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В областном центре 23 снаряда попали в жилые кварталы и медицинское учреждение, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обстрелы Херсона со стороны оккупантов не прекращаются, из-за чего в городе практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. В связи с этим городские власти призвали жителей Херсонской общины эвакуироваться в более безопасные регионы.

В частности, 24 марта российские войска также ударили по Херсону, попав в плавни и складские помещения. В результате обстрела один гражданский погиб и еще один получил ранения.

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