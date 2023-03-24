Последствия ударов ужасающие: появились фото Белополья после ночной атаки оккупантов. Фото

Ночью в пятницу, 24 марта, российские оккупационные войска обстреляли город Белополье Сумской области, забрав жизни двух мирных жителей и ранив еще 10 из них. Результатом прилетов также стали значительные разрушения населенного пункта.

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Кадры последствий вражеских ударов были опубликованы в Telegram-канале бывшего главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В Белополье полностью разрушена школа и близлежащие здания, охранник учебного заведения погиб.

Также оккупанты уничтожили помещение местного отделения полиции, в котором погиб 37-летний полицейский. По словам Живицкого, общий объем повреждений в городе еще устанавливается, однако Белополью точно понадобится помощь в восстановлении инфраструктуры.

Этой ночью РФ обстреляла Сумщину из разных видов тяжелого вооружения, сбросив около 10 авиабомб на жилые кварталы.

"К счастью, террористы не везде попали куда целили. Соболезнования родным и близким погибших. Отомстим за каждого! Россия будет уничтожена как образование, а виновные понесут наказание!" – написал Живицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 24 марта войска РФ устроили массированный обстрел пограничной с РФ Сумской области Украины из разных видов вооружения. В городе Белополье в результате обстрела погибли два мирных жителя, зафиксированы значительные разрушения.

– Жертвой российского обстрела Белополья стал лейтенант полиции Вадим Листопад. Правоохранителю было 37 лет.

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