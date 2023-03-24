В результате вражеского обстрела Белополья погиб полицейский Вадим Листопад: у него осталось двое детей. Фото

В городе Белополье в Сумской области в результате обстрела российскими оккупантами 24 марта погиб лейтенант полиции Вадим Листопад. Правоохранителю было 37 лет.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области. Без отца остались двое детей и большая семья.

"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. Во время исполнения служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В пресс-службе областной полиции отметили, что Вадим Листопад был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником.

"Руководство и личный состав полиции Сумщины выражают искренние соболезнования родным и близким Вадима. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал", – добавили в ГУ НП в Сумской области.

Отметим, что в Сумской ОВА сообщили, что всего в Белополье в результате обстрелов оккупантами погибли два человека, еще 9 получили ранения. По населенному пункту российские военные преступники били из разного вида вооружения – из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и авиации.

Все детали атаки государства-агрессора России на Сумщину 24 марта – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия устроила очередную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Ряд БПЛА иранского производства привел к попаданиям в Кривом Роге на Днепропетровщине.

– Кроме того, оккупанты нанесли удары по городу Константиновка на Донетчине. Несколько российских ракет разрушили местный "Пункт несокрушимости". Три человека погибли, еще двое получили ранения.

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