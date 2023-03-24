Оккупанты атаковали иранскими дронами Кривой Рог, есть прилет

Страна-агрессор Россия ночью в пятницу, 24 марта, устроила очередную атаку в Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Один из таких БПЛА иранского производства привел к попаданию в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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Вражеский удар подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул в Facebook. Он призвал жителей не публиковать в сети кадры с места прилета.

"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахед". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!" – написал чиновник.

Отметим, что на территории Днепропетровской области воздушную тревогу из-за угрозы дроновых или ракетных атак РФ с полуночи пятницы объявляли дважды: первая продолжалась почти полчаса, вторая – с 02:53 до пяти утра.

Во время них жители Кривого Года сообщали о звуках взрывов. Прилет глава городской военной администрации подтвердил около 04:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 24 марта российские военные обстреляли Сумскую область Украины. Они применили дроны-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131, РСЗО, а также ракеты С-300.

Накануне вечером Россия атаковала Одесщину ракетами Х-59. Обе цели уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.

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