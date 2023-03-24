Россия устроила ночную атаку: в Сумской области раздались взрывы, в КОВА предупредили об опасности

В ночь на 24 марта российские военные обстреляли пограничные области Украины. Российские военные применили дроны-камикадзе Shahed-136 / Shahed-131, РСЗО и ракеты С-300.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL в Сумской области. А в Киевской областной военной администрации призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"В Сумском районе раздалось несколько взрывов. Сначала были прилеты из реактивных систем залпового огня, потом дроны-камикадзе, потом что-то мощнее – видимо ракеты С-300, а потом снова РСЗО", – передает наш корреспондент из приграничья Сумщины, отмечая, что два взрыва были особенно громкими.

Глава Белопольской общины в Сумской области призвал людей не покидать объекты укрытия до утра.

К этому же призывали и в Киевской областной военной администрации.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите себя и близких вам людей!" – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 23 марта российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-59. Обе цели уничтожили силы противовоздушной обороны Украины.

С начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Большая их часть упала на Харьков, в окрестностях которого сегодня – целое кладбище обломков смертоносных ракет;

В ГУР МО считают, что ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику. В целом эта тактика уже потерпела поражение – Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла.

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