ГУР: ракетные удары РФ уже не смогут критически повлиять на экономику и логистику Украины

Ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику. В целом эта тактика уже потерпела поражение – Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он констатировал, что оккупанты не отказываются от ракетного террора как инструмента запугиванию, однако этот блицкриг провалился, когда начался.

Юсов подчеркнул, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками врага – раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, а сейчас интервал может быть в 3-4 недели.

"Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", – рассказал разведчик.

Также он отметил, что враг больше не может себе позволить засыпать Украину "Калибрами", "Искандерами" и "Кинжалами".

"Да, устаревшего ракетного вооружения у РФ еще много. Особенно, когда речь идет о С-300 – это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение", – убежден Юсов.

Напомним: вечером 17 и в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину беспилотниками. В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях были слышны взрывы.

В результате удара БПЛА на предприятии в Новомосковске произошел пожар. Также обстрелами повреждены 6 дачных домов рядом, еще 4 – разрушены до основания. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также оккупанты атаковали Запорожье ракетой С-300. Военные преступники направили удар на территорию жилого комплекса, в результате чего поврежден один из его объектов и рядом расположены многоквартирные дома;

– защитники Украины в ночь на 18 марта уничтожили 11 дронов-камикадзе, которые российские кафиры выпустили по Украине. В общей сложности армия страны-агрессора применила во время ночной атаки 16 беспилотников "Shahed-136/131".

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