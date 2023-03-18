Силы ПВО Украины сбили 11 из 16 дронов во время ночной атаки РФ, – Воздушные силы ВСУ

Украинские военные в ночь на субботу, 18 марта, уничтожили 11 дронов-камиказде, которые российские оккупанты выпустили по Украине. Всего армия страны-агрессора применила во время ночной атаки 16 беспилотников "Shahed-136/131".

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Как отмечается, атака осуществлялась из двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил ВСУ уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", – говорится в сообщении.

17 марта российские оккупанты устроили очередную атаку дронами по территории Украины. В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях были слышны взрывы. По предварительным данным, в этих регионах сработала ПВО.

Также сообщалось о взрывах во Львовской области. Официально власти региона эти данные пока не комментировали. Все детали ночной атаки государства-агрессора России по украинским городам – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25. Успешный удар нанесли солдаты подразделения ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс".