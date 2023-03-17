Бойцы бригады ''Эдельвейс'' отменили враждебный Су-25 из польского ПЗРК Piorun. Видео

Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25. Успешный удар нанесли солдаты подразделения ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Видео дня

Об этом сообщила 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" в Facebook. Самолет был сбит над населенным пунктом Берестовое, Донецкая область.

В источнике указали, что сбить штурмовик удалось благодаря польскому вооружению – ПЗРК Piorun (Перун).

"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестовое из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км. Спасибо друзьям полякам за постоянную помощь. Слава Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении Донецкой области. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!