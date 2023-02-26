Украинские защитники сбили самолет РФ под Авдеевкой

В воскресенье, 26 февраля украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении Донецкой области. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

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Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность всем, кто приближает победу нашего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним: ранее народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что силами 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ под Авдеевкой был сбит российский штурмовик. Бойцы сбили самолет из ПЗРК Stinger, а пилота взяли в плен.

При этом российские пропагандисты заявляли, что причиной крушения стало возгорание двигателей, а пилот успел катапультироваться и выжил. Официальные лица РФ и федеральные СМИ государства-агрессор пока не комментируют этот инцидент.

Также в этот день на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, в результате чего были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Предварительно целью атаки был самолет-разведчик ДРЛО А-50 ВКС РФ, который мог получить некоторые повреждения, в частности борта, путем сброса с высоты неустановленного предмета. Россияне используют указанный самолет для поиска украинских систем ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 февраля авиация Сил обороны за сутки сбила вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3". В тот же день подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника;

– 11 февраля украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области сбили вражеский самолет, предположительно Су-25. Попали по российской "птичке" из ПЗРК.

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