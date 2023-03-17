Россия устроила атаку дронами после решения МКС об аресте Путина: в Новомосковске есть прилет, в Киевской области сработала ПВО

17 марта российские оккупанты устроили очередную атаку дронами по территории Украины. Взрывы слышны вблизи Днепра и Киевской области.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы. Атака беспилотниками произошла сразу после решения МКС об аресте Путина.

В Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия вражеских ударов", – говорится в сообщении.

Также работу ПВО подтвердил и Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте", – написал он.

Кроме того, в мониторинговых каналах сообщается и об атаке на Днепр. В городе слышны взрывы – вероятно, работа ПВО.

Городской глава Новомосковска Днепропетровской области Сергей Резник подтвердил взрывы в регионе.

"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрыва и не публикуйте съемки", – написал он.

Также сообщается и работе ПВО в Житомирской области.

Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА, подтвердил работу ПВО.

"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", – сообщил он.

В мониторинговой группе Беларускі Гаюн говорится об активности БпЛА над Черниговской областью.

"Над Черниговской областью Украины в данный момент активность БПЛА. По предварительным данным, запуски происходят с территории РФ. На данный момент, мы не располагаем информацией о точке запусков", – написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины начались обстрелы мирных городов, в частности Киева. 1 марта враг нанес ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи", в результате чего 5 человек сгорели заживо.

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