Ночью РФ атаковала Львовщину дронами-камикадзе: есть три попадания

Ночью 17 марта российские оккупационные войска атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Всего по региону было запущено шесть БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских дрона. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, силы ПВО выполнили ночью крайне сложную задачу, ведь враг запустил БПЛА по низкой траектории. В то же время три дрона достигли цели и попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Глава ОВА отметил, что в результате атаки есть повреждения, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

"Жители Львовщины, около 1 часа ночи нашу область атаковали. Три "Шахеда" были сбиты. Другие три попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Пострадавших, к счастью, нет. Благодарность ВК "Запад" за то, что три было сбито", – заявил Козицкий.

Глава областной военной администрации призвал не игнорировать опасность во время воздушной тревоги. Также он напомнил, что фотографировать и снимать на видео работу ПВО и последствия вражеских атак строго запрещено.

Также о дроновой атаке ночью 17 марта сообщили в Хмельницкой ОВА. Однако там отметили, что все звуки, которые могли слышать жители области – это была работа противовоздушной обороны.

Напомним, 17 марта российские оккупанты устроили очередную атаку дронами по территории Украины. В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях – слышали взрывы.

Ранее в ОК "Юг" заявили, что угроза ракетных ударов России по Украине остается высокой. В Черном море противник удерживает ракетоносители с общим залпом в 20 ракет "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против компаний из Китая, которые занимаются поставками комплектующих для иранских дронов. Речь идет о беспилотниках, которые Россия впоследствии использует в агрессивной войне против Украины.

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