Опасность ракетных ударов по Украине не уменьшилась, – Гуменюк

Угроза ракетных ударов России по Украине остается высокой. В Черном море противник удерживает ракетоносители с общим залпом в 20 ракет "Калибр".

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О возможной подготовке нового ракетного удара врагом может свидетельствовать также атака иранскими дронами-камикадзе в ночь на 18 марта, а также активизация воздушной разведки, которую оккупанты осуществляют с помощью авиации и БПЛА. Об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, сейчас Россия удерживает в Черном море 17 военных кораблей. Среди них – три ракетоносителя, один из них подводный. Следовательно, говорить о снижении ракетной угрозы преждевременно.

"Мы не можем сейчас говорить об уменьшении ракетной опасности, поскольку все же 20 ракет типа "Калибр" – это высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным объектам", – отметила она.

Гуменюк подчеркнула: Россия сейчас выискивает новую тактику для атак на Украину, однако не может избавиться от "традиционных" приемов. В частности, продление "зернового соглашения" страна-агрессор "отметила" запуском иранских дронов-камикадзе. А это обычно предвестник ракетных ударов.

"Как только заговорили о продлении черноморского соглашения зернового – начались атаки "Шахедами". Снова испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать и о подготовке более существенного оружия к применению тех же "Калибров", - заявила представительница ОК "Юг".

К тому же россияне продолжают активно проводить воздушную разведку.

"Активность авиации свидетельствует о том, что они продолжают разведывательную деятельность. Вместе с тем и беспилотные разведчики тоже достаточно активны. Это значит, что сбор данных продолжается, а значит, ракетная опасность достаточно высока", – добавила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину 16-ю иранскими дронами-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 11 из них. Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях были слышны взрывы. По предварительным данным, в этих регионах сработало ПВО. Все "Шахеды", летевшие на Киев, были сбиты.