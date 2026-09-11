Россия коварно обстреляла машину "скорой помощи" в Донецкой области: погиб мужчина, есть раненые. Фото
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В поселке Ясногорка в Донецкой области в результате удара российского БПЛА по автомобилю скорой медицинской помощи погиб мужчина, еще два человека получили ранения. После попадания транспортное средство загорелось.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook. Спасатели отметили, что в результате атаки в Краматорске также загорелся автомобиль.
В обоих населенных пунктах пожары были ликвидированы.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 11 сентября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. В Днепровском и Оболонском районах столицы зафиксированы попадания в АЗС, а также падение обломков БПЛА на автомобиль; в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
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