Россия коварно обстреляла машину "скорой помощи" в Донецкой области: погиб мужчина, есть раненые. Фото

В поселке Ясногорка в Донецкой области в результате удара российского БПЛА по автомобилю скорой медицинской помощи погиб мужчина, еще два человека получили ранения. После попадания транспортное средство загорелось.

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Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook. Спасатели отметили, что в результате атаки в Краматорске также загорелся автомобиль.

В обоих населенных пунктах пожары были ликвидированы.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 11 сентября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. В Днепровском и Оболонском районах столицы зафиксированы попадания в АЗС, а также падение обломков БПЛА на автомобиль; в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

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