Оккупанты казнили двух пленных нацгвардейцев недалеко от Доброполья в Донецкой области: подробности преступления России. Фото

2 сентября 2026 года вблизи Доброполья в Донецкой области оккупанты взяли в плен двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, а затем расстреляли их. Защитники выполняли боевую задачу и находились на огневой позиции в лесополосе.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram. По факту военного преступления, повлекшего гибель людей, правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, нацгвардейцы находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья, когда их захватили представители вооруженных сил РФ. После этого пленных расстреляли из автоматического оружия.

В настоящее время ведутся срочные следственные и розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению этого преступления.

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В ведомстве отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано не менее 345 случаев казни украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Об этом рассказывал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсман также отметил, что оккупанты убивают украинских пленных не только на поле боя, но и в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях Украины. По данным Лубинеца, 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам.

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