Россия ударила по частному сектору Краматорска, погибли двое мужчин. Фото

Войска Российской Федерации 11 сентября обстреляли Краматорск на Донетчине. В результате военного преступления оккупантов погибли двое гражданских мужчин.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. На Facebook-странице ведомства опубликованы фотографии, сделанные после вражеской атаки.

Спасатели рассказали, что противник нанес удар по частному сектору города, из-за чего поврежден 21 частный дом и автомобиль.

"Один из снарядов попал в жилой дом и полностью разрушил его. Под завалами оказался хозяин жилища – от полученных травм он погиб на месте. Всего в результате вражеской атаки погибли два человека", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:40 пятницы.

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Россия систематически обстреливает Краматорск. По данным мэра Александра Гончаренко, за последние двое суток (9 и 10 сентября) Краматорская громада подверглась 37 обстрелам. Один мирный житель был убит, еще 34 ранены.

Как писал OBOZ.UA:

– В поселке Ясногорка Донецкой области в результате удара российского БпЛА по автомобилю скорой помощи погиб мужчина, еще двое получили ранения. После прилета транспортное средство загорелось.

– 10 сентября Россия атаковала беспилотниками центр Павлограда Днепропетровской области. Погибли двое сотрудников ДТЭК, еще четверо получили ранения.

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