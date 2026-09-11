Их убила Россия: появились подробности о сотрудниках ДТЭК, погибших в результате удара по Павлограду. Фото

10 сентября Россия нанесла удар беспилотниками по центру Павлограда в Днепропетровской области. В результате удара погибли два сотрудника ДТЭК, ещё четверо получили ранения.

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Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram. В компании рассказали о погибших и отметили, что раненым оказали всю необходимую помощь, и их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

39-летний Виталий Губа работал горняком на очистном забое добывающего участка. У него остались родители и жена.

43-летний Евгений Шевченко работал машинистом горных выемных машин. У мужчины остались родители, жена, сын и маленькая дочь.

В ДТЭК отметили, что будут поддерживать раненых на протяжении всего лечения и реабилитации, а семьям погибших окажут необходимую помощь.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 сентября российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли четыре человека, еще как минимум 67 получили ранения, среди них — восемь детей. Обстрел произошел возле ТРЦ в центре города. Загорелись автомобили, торговые павильоны и магазин. На месте работали спасатели, медики, полицейские и взрывотехники.

Как писал OBOZ.UA, во время российской атаки на Павлоград 10 сентября пострадала военный медик Елена Рыж. Она получила многочисленные ожоги по всему телу, но после пережитого не утратила боевого духа — женщина назвала этот день своим очередным "днем рождения".

Рыж рассказала, что это уже шестой её "день рождения" во время войны. По её словам, в 2023 году ракета попала в место, где она присела буквально за 5–10 секунд до этого.

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