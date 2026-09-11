Получила ожоги: в результате российской атаки на Павлоград пострадала военный медик. Фото

В результате российского обстрела Павлограда пострадала военный медик Елена Рыж. Женщина получила многочисленные ожоги по всему телу, однако не теряет духа.

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В то же время военнослужащая называет удар РФ, под который она попала, очередным днем рождения. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Павлоград, 4 "Шахеды", еще один день рождения. Ожоги. Выжила, и это главное", – говорится в сообщении.

Елена добавила, что это уже ее шестой день рождения во время войны.

Она также отметила, что сентябрь на нее "обижен", ведь в 2023 году в место, где она присела буквально за 5–10 секунд до этого, прилетела ракета из РПГ.

"Если бы не это, мне бы оторвало голову", – подчеркнула военный медик.

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Что известно об Елене Рыж

Зимой 2022 года Елена Рыж вступила в армию и служила стрелком-санитаркой и боевым медиком в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Участвовала в боях на Запорожском и Авдеевском направлениях. Впоследствии продолжила службу в составе 412-го полка (бригады) "Nemesis".

До декабря 2022 года более 20 лет проработала в ресторанной индустрии и была тренером по обслуживанию и коммуникациям.

Атака на Павлоград

В четверг, 10 сентября, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли четыре человека, также известно о не менее 67 раненых, среди которых 8 детей. Обстрел произошел вблизи ТРЦ в центре города.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по торгово-развлекательному центру в Сумах. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые, в том числе дети. Оккупанты направили на торговый центр реактивный дрон.

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