Сильные разрушения, повреждены дачные дома: новые детали удара РФ по Новомосковску

В ночь на 18 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками, вероятно, Shahed-136, объект критической инфраструктуры в Новомосковске на Днепропетровщине. В результате попадания дронов на предприятии произошел пожар.

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Спасатели до сих пор борются с огнем, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, обстрелами также повреждены 6 дачных домов рядом, еще 4 – разрушены до основания. К счастью, люди не пострадали.

Лисак уточнил, что три российских дрона военные из воздушного командования "Восток" сбили, но еще два достигли целей. Чиновник констатировал, что это еще одно преступление в длиннющий список страны-террориста.

"Мы выстоим, а Россия исчезнет из мировых карт. Иначе уже не будет", – убежден Лысак.

Напомним: 17 марта оккупанты устроили очередную атаку дронами по территории Украины. Кроме Новомосковска, взрывы прогремели в Киевской и Житомирской областях.

В мониторинговых каналах сообщалось и об атаке на Днепр. В городе слышны взрывы – вероятно, это была работа ПВО. Также защитники украинского неба работали в Житомирской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 18 марта россияне атаковали Запорожье ракетой С-300. Военные преступники направили удар на территорию жилого комплекса, в результате чего повреждено заведение общественного питания на его территории и рядом расположены многоквартирные дома;

– 16 марта российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" населенный пункт Константиновка Донецкой области. В результате атаки 6 человек получили ранения.

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