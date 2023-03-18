Оккупанты выпустили ракеты по жилому комплексу в Запорожье: повреждены дома

В ночь на 18 марта российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300. Военные преступники направили удар на территорию жилого комплекса, в результате чего поврежден один из его объектов и рядом расположенные многоквартирные дома.

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Взрывной волной и обломками нанесен ущерб фасадам, окнам и крышам. О последствиях российской атаки сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации.

В ОВА отметили, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним: 17 марта Россия устроила также очередную атаку дронами по территории Украины. В Новомосковске Днепропетровской области зафиксирован прилет по критической инфраструктуре, в Киевской и Житомирской областях – раздались взрывы.

В мониторинговых каналах сообщалось и об атаке на Днепр. В городе были слышны взрывы – вероятно, работа ПВО. Также защитники украинского неба работали в Житомирской и Нетишине Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины в ночь на 18 марта уничтожили 11 дронов-камиказде, которые российские оккупанты выпустили по Украине. В общей сложности армия страны-агрессора применила во время ночной атаки 16 беспилотников "Shahed-136/131";

– накануне российские войска также обстреляли город Украинск Селидовской громады на Донетчине. Под ударами РСЗО "Ураган" в очередной раз оказались многоэтажки города.

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