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Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
564
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото

Российские войска 17 марта обстреляли город Украинский Селидовской громады на Донетчине. Под ударами РСЗО "Ураган" в очередной раз оказались многоэтажки города.

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В результате обстрела погибла женщина 1980 года рождения. Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

"17 марта 2023 года город Украинск Селидовской громады вновь подвергся вражескому обстрелу. Российские изверги в очередной раз показали настоящее лицо "русского мира", открыв огонь из РСЗО "Ураган" по мирным жителям", – говорится в сообщении.

Уже традиционно захватчики "воевали" с гражданским населением, нанося удары по жилой застройке – безо всякого военного смысла.

"В результате ракетных обстрелов пострадала женщина, 1980 г.р. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице от полученных травм. Также повреждены многоэтажные жилые дома", – отметили в Селидовской МВА.

Там также показали фотографии, сделанные на месте прилетов.

Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донбасс. 11 марта российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по городу Константиновка, а также селах Николаевка Краматорского района и Максимилиановка Покровского района.

В тот день погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили ранения разной степени тяжести, один из раненых мужчин был госпитализирован в критическом состоянии.

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