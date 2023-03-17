Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, повреждены многоэтажки: погибла женщина. Фото

Российские войска 17 марта обстреляли город Украинский Селидовской громады на Донетчине. Под ударами РСЗО "Ураган" в очередной раз оказались многоэтажки города.

Видео дня

В результате обстрела погибла женщина 1980 года рождения. Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

"17 марта 2023 года город Украинск Селидовской громады вновь подвергся вражескому обстрелу. Российские изверги в очередной раз показали настоящее лицо "русского мира", открыв огонь из РСЗО "Ураган" по мирным жителям", – говорится в сообщении.

Уже традиционно захватчики "воевали" с гражданским населением, нанося удары по жилой застройке – безо всякого военного смысла.

"В результате ракетных обстрелов пострадала женщина, 1980 г.р. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице от полученных травм. Также повреждены многоэтажные жилые дома", – отметили в Селидовской МВА.

Там также показали фотографии, сделанные на месте прилетов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донбасс. 11 марта российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по городу Константиновка, а также селах Николаевка Краматорского района и Максимилиановка Покровского района.

В тот день погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили ранения разной степени тяжести, один из раненых мужчин был госпитализирован в критическом состоянии.