Войска РФ ударили по Константиновке из РСЗО ''Ураган'': шесть человек получили ранения. Фото

Российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел украинских городов. Захватчики выпустили ракеты "Ураган" по населенному пункту Константиновка, Донецкой области.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В результате обстрела 6 человек ранено.

"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие", – говорится в сообщении.

Также Кириленко отметил, что Константиновка регулярно обстреливается российскими ракетами, несмотря на относительную удаленность от линии фронта.

"Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре. Как и любая другая террористическая организация, Российская Федерация поплатится за все свои преступления!" – добавил он.

Напомним, что российские войска продолжают уничтожать украинский Донбасс и терроризировать местных жителей. 10 марта захватчики обстреляли город Константиновка из РСЗО "Ураган".