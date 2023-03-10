Оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области, ранены шесть человек: на месте работают спасатели. Фото

Российские войска продолжают уничтожать украинскую Донбасс и терроризировать местных жителей. 10 марта захватчики обстреляли город Константиновка из РСЗО "Ураган".

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Били оккупанты уже привычно по гражданскому населению, известно о по меньшей мере шести аненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Константиновка снова под российскими обстрелами. Уже сейчас известно о по меньшей мере 6 раненых, повреждены частные дома и газопровод", – отметил Кириленко.

По словам главы Донецкой ОВА, для удара по Константиновке захватчики вероятнее всего применили РСЗО "Ураган".

На месте прилетов работают спасатели ГСЧС и полиция.

"Враг держит жителей Константиновки и всего Донбасса в постоянном терроре. Не медлите — эвакуируйтесь!" – призвал Кириленко.

Он показал фотографии с мест, куда прилетели российские снаряды. Страна-террорист уже привычно била по беззащитным гражданским.

Напомним, в ночь на 9 марта войска РФ массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, погибли люди.

В частности, российская ракета в Золочевском районе Львовской области прилетела в частные дома, погибли пять мирных жителей.

Также оккупанты ударили по остановке транспорта в Херсоне: этот обстрел забрал жизни четырех человек.

Тем временем на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела погиб спасатель, а на Запорожье пять вражеских ракет попали в объект инфраструктуры.

Был атакован 9 марта и Киев. В столице ранним утром прогремели взрывы в двух районах. Столичные власти сообщили о прилете в объект инфраструктуры, из-за падения обломков ракеты горели авто.

По Харькову и области в ту ночь россияне нанесли 15 ударов. Зафиксирован прилет в объекты инфраструктуры и жилой дом.

В России в это время в очередной раз выдали циничное заявление о новом российском теракте. Ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители, там назвали "ударами возмездия" за якобы заход "украинских диверсантов" в Брянскую область за несколько дней до того.

В общей сложности той ночью оккупанты ночью запустили по Украине 81 ракету, среди которых были и баллистические, которые украинская ПВО не может сбивать. Защитники украинского неба сбили 34 из 48 крылатых ракет.