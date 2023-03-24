Оккупанты мощно ударили по Белополью на Сумщине: погибли 2 человека, 9 ранены

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 24 марта, совершили массированный обстрел пограничной с РФ Сумской области Украины из разных видов вооружения. В городе Белополье в результате обстрелов погибли два мирных жителя, есть разрушения.

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Враг бил по региону из ствольной артиллерии, РСЗО "Град", а также совершил авиационные атаки и удары дронами-камикадзе Shahed-131/136. В общем под огонь российских военных попали Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская громады, сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Белополье оккупанты обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии – всего 100 "прилетов". Кроме того, россияне ударили по населенному пункту из авиации. Ранения также получили 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

По городу Ворожба противник бил из РСЗО и ранил одного человека. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка.

Поселок Виры оккупанты атаковали авиацией и дронами-камикадзе. Поврежден детский сад и административное здание. В результате обстрела разрушено здание школы. Также россияне били из артиллерии – повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

В Николаевской громаде российские военные нанесли авиационный удар по агрофирме – повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

Отметим, что спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью Сумщина была атакована 10 управляемыми авиабомбами и "шахедами".

"Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО", – отметил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устроила очередную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Ряд БПЛА иранского производства привел к попаданиям в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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