Враг применил авиабомбы, 'Шахеды' и ракеты: Игнат рассказал о ночной атаке оккупантов

Накануне вечером и в ночь на 24 марта российская оккупационная армия устроила очередную воздушную атаку на Украину. Враг применил ракеты, авиабомбы и дроны Shahed-136.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он уточнил, что вечером 23 марта россияне запустили две ракеты Х-59 на Одесскую область – обе были уничтожены украинским ПВО.

После этого, отметил представитель Воздушных сил, атака продолжилась с севера – около 10 российских новейших истребителей Су-35 обстреляли Сумщину управляемыми авиационными бомбами.

"Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО", – отметил Игнат.

О последствиях атак сообщат военные администрации, добавил он.

Кроме того, оккупанты применили против Украины противолокационную ракету Х-31, а также "Шахеды", которые атаковали север страны и Кривой Рог.

"Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", – сообщил Игнат.

Напомним: 24 марта ряд БПЛА иранского производства типа Shahed-131/136 привел к попаданиям в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Заметим, что на территории Днепропетровской области воздушную тревогу из-за угрозы дроновых или ракетных атак РФ с полуночи пятницы объявляли дважды: первая продолжалась почти пол часа, вторая – с 02:53 до пяти утра. Последствия атаки выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ракетами Х-59. Обе цели уничтожили силы противовоздушной обороны Украины (ПВО). Ракеты были запущены вражеским истребителем Су-35;

– С начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Большая их часть упала на Харьков, в окрестностях которого сегодня – целое кладбище обломков смертоносных ракет.

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