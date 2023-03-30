'Враг будет пытаться сорвать наше наступление': в ГУР дали прогноз, по каким целям в Украине оккупанты могут бить ракетами

В Главном управлении разведки считают, что массированных ракетных ударов по Украине, которые были осенью и зимой, может больше не быть. Оккупанты провалили доведение энергетической инфраструктуры нашего государства до критического состояния. Теперь враг будет пытаться сорвать контрнаступление ВСУ и, вероятно, будет бить по военным объектам.

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Об этом сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua. По его убеждению, оккупанты будут бить по путям снабжения и всему, что связано с подготовкой к освобождению украинской армией временно захваченных россиянами городов.

В то же время для гражданского населения, как подчеркнул Юсов, угроза не исчезнет. В первую очередь это связано с тем, что у армии противника заканчиваются запасы высокоточного оружия. От количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, его осталось около 15%.

Кроме того, оккупанты в большинстве случаев имеют неточные разведывательные данные. Поэтому, как отметил представитель украинской разведки, дальше больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура.

По словам Юсова, не стоит надеяться, что у российской армии закончатся ракеты. У оккупантов еще тысячи ракет С-300, а также налаживается производство "Калибров", речь идет о десятках в месяц.

"Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. С начала ракетного террора и промежутки между ударами, и количество применяемых ракет – это уже совсем другие показатели, по сравнению с тем, что мы видели", – сказал спикер ГУР.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что сейчас Россия во время обстрелов украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может прибегать к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

По ее словам, использование корабельных ракетоносителей зависит от погоды и минимально во время штормов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется на нескольких направлениях.

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