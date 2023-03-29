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ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard: Резников озвучил сроки

Ольга Липич
War
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ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard: Резников озвучил сроки

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется по нескольким направлениям.

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Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в интервью изданию ERR, опубликованном в среду, 29 марта. Резников подчеркнул, что во время контрнаступления украинские бойцы будут использовать боевые танки Leopard, которые страны-партнеры уже активно передают Украине.

Министр отметил, что сроки начала контрнаступления, среди прочего, зависят и от погодных условий на территории Украины.

"Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их ( танки. – Ред.) в апреле-мае", – сказал глава Минобороны.

В то же время Резников почеркнул, что, какой момент для начала контрнаступления будет для Украины наиболее подходящим, будет решать Генеральный штаб Вооруженных сил.

ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard: Резников озвучил сроки

Отметим, что накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что у ВСУ есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами, сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия пока не может начать большое контрнаступление. По его словам, военным нужно дополнительное вооружение, в то числе боеприпасы и истребители.

"Мы пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS не можем отправить наших храбрых солдат на фронт", – заявил Зеленский.

Ранее в Офисе президента прокомментировали, что контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, через два месяца. Там подчеркнули, что защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ВСУ готовятся в контрнаступлению в результате которого может быть освобожден юг Запорожской и Херсонской областей. Армия РФ также готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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