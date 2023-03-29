ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard: Резников озвучил сроки

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется по нескольким направлениям.

Видео дня

Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в интервью изданию ERR, опубликованном в среду, 29 марта. Резников подчеркнул, что во время контрнаступления украинские бойцы будут использовать боевые танки Leopard, которые страны-партнеры уже активно передают Украине.

Министр отметил, что сроки начала контрнаступления, среди прочего, зависят и от погодных условий на территории Украины.

"Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их ( танки. – Ред.) в апреле-мае", – сказал глава Минобороны.

В то же время Резников почеркнул, что, какой момент для начала контрнаступления будет для Украины наиболее подходящим, будет решать Генеральный штаб Вооруженных сил.

Отметим, что накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что у ВСУ есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами, сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия пока не может начать большое контрнаступление. По его словам, военным нужно дополнительное вооружение, в то числе боеприпасы и истребители.

"Мы пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS не можем отправить наших храбрых солдат на фронт", – заявил Зеленский.

Ранее в Офисе президента прокомментировали, что контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, через два месяца. Там подчеркнули, что защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ВСУ готовятся в контрнаступлению в результате которого может быть освобожден юг Запорожской и Херсонской областей. Армия РФ также готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!