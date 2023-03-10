''Мы истощим россиян в Бахмуте'': у Зеленского дали прогноз, когда начнется контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется, вероятно, через два месяца. Защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте".

Видео дня

Таким прогнозом поделился советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampа. Он отметил потребности ВСУ для реализации указанной цели.

Так, по словам Подоляка, украинской армии необходимы, прежде всего, ракеты большой дальности и увеличение поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

"Мы истощим россиян в Бахмуте, а затем сосредоточимся в другом месте", – объяснил он.

"Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", – отметил представитель ОП.

Напомним: в сводке американского Института изучения войны от 5 марта отметили, что Силы обороны Украины могут проводить ограниченный отход из боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступательным смешанным российским войскам. Если оккупантам и удастся захватить город, они могут попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с большим недостатком личного состава и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Подоляк прокомментировал сообщение о том, что партнеры якобы давят на Украину и требуют от нее результатов на поле боя. Он отметил, что никто не может ставить в нашей стране ультиматумы;

– министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В Министерстве обороны нашей страны поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставки 1 миллиона 155-мм артснарядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!