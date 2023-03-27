Контрнаступление армии Украины активно готовится: Селезнев назвал приоритетное направление

В настоящее время украинские Силы обороны готовятся к масштабному контрнаступлению, в результате которого может быть освобожден юг Запорожской и Херсонской областей. Армия страны-оккупанта России также готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Они уже не настолько уверены, что река Днепр как естественная преграда остановит контрнаступление, поэтому перестраховываются", – заметил он.

Эксперт подчеркнул, что крайне важное значение для начала активных боевых действий будет иметь погода. В частности, для использования бронетехники необходимо приемлемое состояние полей.

"Очевидно, что в ближайшие месяцы на полях будет грязь, бронетехнику будет невозможно активно использовать. Бои будут носить локальный характер тактического уровня, боевые столкновения будут с минимальным задействованием бронетехники. Ее просто физически невозможно использовать в раскисших от дождей и весенней распутицы полях", – пояснил Селезнев.

По его словам, на сегодня украинская армия ведет локальные контрнаступательные действия только на двух направлениях – Бахмутском и Авдеевском. "На иных участках фронта идет накопление ресурсов, переформатирование, передислокация, перемещение сил и средств".

Эксперт также предположил, какие оккупированные территории могут вернуться под контроль Украины. "Есть определенные достаточно весомые предпосылки к тому, что не только Херсон, который уже вернулся под контроль украинских Сил обороны, но и иные регионы юга Запорожской и Херсонской области вернутся под контроль Украины".

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, предатель Владимир Сальдо в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что линия обороны оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области усилена в три раза.