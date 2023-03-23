Сальдо в эфире Соловьева заявил, что линия обороны на левом берегу Херсонщины усилена в три раза – видео

Владимир Сальдо в эфире пропагандистской телепередачи Владимира Соловьева заявил, что оборона по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена. Он отметил "добровольческий батальон", в который сейчас объявляется набор.

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Видео с выступлением гауляйтера и предателя Сальдо разлетелось по сети. При этом, он сообщает, что армия РФ готова дать отпор "врагу, который сунется" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза — пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жесткий отпор", — написал предатель Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, для помощи российским военнослужащим в Херсонской области создан добровольческий батальон имени Василия Маргелова, идет накопление личного состава, его боевая подготовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны движения "Атеш" подорвали железнодорожную колею на временно оккупированной территории Херсонской области Украины, чтобы усложнить логистику войскам РФ. Взрыв прогремел между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.

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