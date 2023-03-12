На оккупированной Херсонщине партизаны подорвали железнодорожное полотно. Видео
Партизаны движения "Атеш" подорвали железнодорожную колею на временно оккупированной территории Херсонской области Украины, чтобы усложнить логистику войскам РФ. Взрыв прогремел между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.
Диверсию смелые активисты сняли на видео. Она произошла 11 марта, но ролик обнародовали на Telegram-канале "Атеш" 12-го числа (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).
Активисты отчитались об успешной диверсии, которая навредила снабжению оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
"Результат: прерванное снабжение железнодорожными путями р**истской армии", – сказано в сообщении.
Отмечается, что агенты "Атеш" постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций. "Мы работаем круглосуточно ради уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины", – подчеркнули партизаны.
Напомним, что "Атеш" – это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его в сентябре 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением создали украинцы и крымские татары. Туда также входят неравнодушные граждане России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 8 марта партизанская организация "Атеш" объявила, что она начала действовать в оккупированном Мелитополе Запорожской области. "Задачи поставлены и готовятся к осуществлению", – предупредили патриоты российских захватчиков.
– 5 марта в Мелитополе украинские защитники ударили сразу по двум военным базам оккупационной армии России. 3 марта взрывы, по данным местных жителей, прогремели на полигоне для подготовки российских "мобиков" недалеко от Мелитополя.
– "Бавовна" продолжилась и 11-го числа. По меньшей мере 10 громких взрывов слышали в северной части города.
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