"Пора действовать": украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области начала действовать партизанская организация "Атеш". Объединение официально заявило об этом и сообщило, что "задачи поставлены и готовятся к осуществлению".

Видео дня

"Атеш" зашел в Мелитополь", – сказано в посте партизан, опубликованном в Telegram-канале 8 марта. Патриоты отметили, что они интегрировались в большинство силовых ведомств захватчиков, включая ВС РФ и Росгвардию.

"Р**исты ничего не подозревают", – написали представители движения. Таким образом они намекнули, что у российских войск и их пособников в Мелитополе в скором времени добавится проблем.

"Агенты "Атеш" надеются полакомиться мелитопольской черешней уже в свободном от р**истов городе. Настало время действовать!" – подчеркнули в Telegram.

Как известно, "Атеш" – это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его в сентябре 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением создали украинцы и крымские татары. Туда также входят неравнодушные граждане России.

В одном из первых видеообращений партизан "Атеша" сообщил: "Мы мобилизовались в русскую армию и будем разрушать ее изнутри. Мы будем сливать данные позиций, складов, солдат, техники. Будем устраивать диверсии на складах и в штабах. С каждым днем нас все больше!"

Отметим, что для борьбы с агрессором партизаны используют и другие методы, в том числе борются с украинскими предателями-коллаборантами, собирают информацию в оккупированных городах и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Мелитополе в последнее время происходило много "бавовны". 5 марта украинские защитники ударили сразу по двум военным базам оккупационной армии России.

– 3 марта взрывы, по данным местных жителей, прогремели на полигоне для подготовки российских "мобиков" недалеко от Мелитополя.

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