В оккупированном Мелитополе прогремело более 10 взрывов, – Федоров

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области снова посетила "бавовна". Утром 11 марта местные жители слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в северной части города.

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В то же время оккупационная "администрация" хранит молчание по поводу "бавовны".

"Мелитополь – громко. Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города. Информацию уточняем", – написал Федоров.

Вопреки привычке, оккупационная "администрация" не заявляла об "учениях", там вообще никак не комментируют взрывы. В городе же рассказывают, что громко было настолько, что некоторые решили, что Вооруженные силы Украины наконец-то перешли в контрнаступление.

"Взрывов было около 10. Предварительно, северо-запад от Мелитополя. Слышно было во всех районах города. Многие решили, что это наступление ВСУ. Оккупанты в российских телеграмм-мусорниках то, что происходит, пока не комментируют. Объявлений об учениях р*шистов и хваленой работе ПВО не было", – отмечают в местном издании "Риа-Мелитополь".

Напомним, ранее украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". Во временно оккупированном городе Запорожской области начала действовать партизанская организация "Атеш". Объединение официально заявило об этом и сообщило, что "задания поставлены и готовятся к осуществлению".

Также сообщалось, что накануне, 10 марта, большую партию "бавовны" доставили в Мариуполь. Во временно оккупированном городе раздалось по меньшей мере 20 взрывов – ориентировочно в районе бывшего гипермаркета стройматериалов "Эпицентр" в Кальмиусском районе.

Российские оккупанты сначала заявили о "работе ПВО", затем о том, что это "самолеты преодолевают звуковой барьер", а впоследствии вообще удалили все комментарии.