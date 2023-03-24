Селезнев: под Бахмутом работают десантники, оккупант хочет перерезать 'дорогу жизни'. Интервью

Российские оккупационные войска в районе Бахмута ведут наступление с трех сторон. Они пытаются окружить группировку украинских Сил обороны, удерживающую город, и перерезать "дорогу жизни" – путь, соединяющий этот город с "большой землей". Чтобы отодвинуть врага от этой дороги, на бахмутском направлении работают украинские десантники. Ситуация продолжает оставаться под контролем Украины – так же, как это было в течение предыдущих восьми месяцев.

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Сегодня украинская армия занимается активным накоплением резервов для масштабного контрнаступления. Причем дата его начала во многом будет зависеть и от погоды. Но когда оно начнется, под контроль Украины могут вернуться оккупированные регионы юга Запорожской и Херсонской областей. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– 22 марта в Бахмуте побывал президент Украины Владимир Зеленский. Это событие наделало много шума на российских пропагандистских каналах. В частности, там заявили, что президент проехал по "дороге жизни", а значит, оккупационные войска ее не контролируют. По вашему мнению, что означает это событие?

– Одна из миссий, которую мы с вами выполняем, – мы информируем общественность о том, что на самом деле происходит. Поэтому давайте развенчивать слухи и домыслы. Дело в том, что в официальных сообщениях Офиса президента было определено, что президент был не в Бахмуте, а на Бахмутском направлении, а это и Часов Яр в том числе. Поэтому именно направление – это более корректное определение.

Что касается визита такого уровня и рода, то это привычная практика. Не впервые президент воюющей страны выезжает на боевые порядки. В отличие от своего российского визави, Владимир Александрович едет на передовую, чтобы сказать слова благодарности нашим защитникам за их ратный подвиг, который они ежедневно, ежечасно совершают.

Ситуация на Бахмутском направлении находится под контролем украинских Сил обороны. Да, там идут бои, россияне фактически ведут наступление с трех сторон, пытаясь создать оперативное окружение, перерезать ту самую "дорогу жизни". Очевидно, что ситуация непростая. Но также очевидно, что украинские Силы обороны имеют достаточные ресурсы для того, чтобы реагировать на все вызовы со стороны путинской России.

Давайте не забывать, что бои в районе Бахмута продолжаются уже восемь месяцев, а город все еще не пал. По меньшей мере его центральная и западная части находятся под контролем украинской армии. Мы также помним, что бои в городской застройке являются крайне сложными и крайне затратными для штурмующих частей и подразделений.

– Институт изучения войны пришел к выводу о том, что оккупанты сменили тактику ударов дронами и ракетами и могут готовить новое наступление. По вашим оценкам, что может произойти на фронте в ближайшие недели?

– Я с большим уважением отношусь к аналитике американского Института изучения войны, но хотел бы сориентировать наших читателей на заявление генерала Вадима Скибицкого. Он заявил, что россияне продолжают свои ракетные атаки на объекты энергетической инфраструктуры нашей страны, но смещают акценты в сторону транспортной инфраструктуры, наносят удары по объектам военной инфраструктуры, по воинским частям, местам скопления украинских Сил обороны.

Что касается перспектив, то очевидно, что в ближайшие месяцы на полях будет грязь, бронетехнику будет невозможно активно использовать. Бои будут носить локальный характер тактического уровня, боевые столкновения будут с минимальным задействованием бронетехники. Ее просто физически невозможно использовать в раскисших от дождей и весенней распутицы полях.

Но не факт, что через месяц случится либо масштабное наступление путинской армии, либо украинское контрнаступление. Все зависит от погодных условий.

Если говорить в принципе о действиях украинских Сил обороны и российской оккупационной армии, то сейчас происходит накопление ресурсов, за исключением двух точек напряжения – Бахмут и Авдеевка. Там идут активные боевые действия. На иных участках фронта идет накопление ресурсов, переформатирование, передислокация, перемещение сил и средств.

– Предатель Сальдо заявил о том, что линия обороны на левом берегу Херсонщины усилена в три раза. Если это действительно так, что это за знак?

– Россияне чувствуют, что украинские Силы обороны готовят контрнаступление, и тоже готовятся к этому. Создаются дополнительные рубежи обороны. Они уже не настолько уверены, что река Днепр как естественная преграда остановит контрнаступление, поэтому перестраховываются.

Кроме того, они ощущают на себе активную деятельность украинских партизан и разведчиков, которые регулярно штормят их тылы, дают цели для украинских ракетчиков и артиллеристов, чтобы выбить вражеские военные объекты и логистические хабы.

Несмотря на то, что еще недавно Сальдо рассказывал о том, что "Херсон с Россией навсегда", есть определенные достаточно весомые предпосылки к тому, что не только Херсон, который уже вернулся под контроль украинских Сил обороны, но и иные регионы юга Запорожской и Херсонской областей вернутся под контроль Украины.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что количество снарядов, которые сегодня используют Вооруженные силы Украины, существенно возросло – до 7 тыс. в сутки. Можно ли говорить о том, что контрнаступление уже фактически началось?

– Нет, контрнаступление фактически еще не началось. Украинская армия в настоящее время продолжает подготовку стратегических сил резерва – тех сил, которые будут проводить масштабное контрнаступление. Но пока к этому процессу мы не готовы. Необходимо закончить подготовку и боевое слаживание тех самых штурмовых бригад, необходимо накопить еще большее количество ресурсов. И этих ресурсов должно быть как минимум на три или даже четыре недели активных боевых действий. Речь идет об огромном количестве боеприпасов.

Несложно посчитать – если украинская армия на пике своих возможностей использует 7 тыс. снарядов в сутки, то, умножив на четыре недели, мы получаем просто умопомрачительные цифры. 200-250 тыс. снарядов – это тот базис, который позволит нам чувствовать себя уверенно.

Кроме снарядов, необходимы и иные составляющие логистики, от наличия которых зависит успешность украинского контрнаступления. Плюс погодные условия.

Поэтому говорить о том, что мы уже перешли в контрнаступление, не совсем корректно. Определенные контрнаступательные мероприятия у нас проводятся, например, на Бахмутском направлении, чтобы не дать возможности российским солдатам совершить оперативное окружение нашей группировки в Бахмуте. Наши десантники работают с тем, чтобы как можно дальше отодвинуть передовые штурмовые позиции российских оккупантов от нашей дороги, соединяющей Бахмут с большой землей.