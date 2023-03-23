Интенсивность боев в Украине выросла, ВСУ используют до 7 тысяч снарядов в день, — Столтенберг

Война в Украине перерастает в более активную фазу, а интенсивность боев растет. В НАТО сообщили, что ВСУ тратят до 7 тысяч снарядов на фронте ежедневно, в то время как РФ использует до 20 тысяч в день.

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Об этом сообщает издание The Guardian. Западные страны должны быть готовы оказывать военную помощь и предоставлять снаряды и вооружения, чтобы Украина могла оказывать должное сопротивление оккупационным войскам.

"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", — продолжил Столтенберг.

Он добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

"В результате США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. Необходимость сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для поддержания поддержки", — сказал генеральный секретарь.

В настоящее время бои были настолько интенсивными, что Украина использовала артиллерийские снаряды в большом количестве — от 4000 до 7000 в день против 20 000 в России — опережала западное производство.

"Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства", — сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 марта главы МИД ЕС утвердили план поставки боеприпасов для Украины. Соглашение предполагает передачу Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Инициативу предложила Эстония: Таллин заявил, что ВСУ используют от 60 до 210 тыс. снарядов в месяц, тогда как оборонная промышленность Европы может производить только 25 тыс.

– Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев обеспечил системность поставок боеприпасов для ВСУ из стран НАТО. На весь 2023 год заключаются контракты, чтобы армия была обеспечена всем необходимым.

– По данным Financial Times, Киев запросил у стран ЕС поставку ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы уменьшить острый дефицит боеприпасов.