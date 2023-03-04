FT: Украина попросила у ЕС поставлять ей 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц

Военно-политическое руководство Украины просит у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов. Благодаря такому количеству Украина намерена уменьшить острый дефицит боеприпасов.

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С такой просьбой в письме к странам-членам Евросоюза обратился министр обороны Алексей Резников. Об этом сообщает Financial Times.

В письме главы оборонного ведомства Украины говорится, что поставка 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц позволит избежать острого дефицита боеприпасов, который в свою очередь ограничивает продвижение украинской армии на поле боя.

Также FT со ссылкой на письме Резникова пишет, что украинские военнослужащие выстреливают пятую часть снарядов от того количества, которое они могли бы применить при отсутствии дефицита. При этом Резников отмечает, что именно артиллерийское вооружение играет решающую роль в уничтожении военной мощи противника.

Кроме того, отмечается, что украинские военнослужащие используют в месяц около 110 тыс. артснарядов 155-мм калибра в то время, как российские оккупационные войска в четыре раза больше.

"По нашим оценкам, для успешного выполнения задач на поле боя минимальная потребность составляет не менее 60 процентов от полного боекомплекта или 356 400 снарядов в месяц", – говорится в письме Резникова.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса увеличивают объемы производства 155-мм артиллерийских снарядов натовского калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания увеличивает количество производимых в стране артиллерийских снарядов для военной помощи Украине. Соответствующие контракты уже заключены.

– Болгария в это время объявила о возобновлении производства 122-мм боеприпасов советского образца для оказания помощи Вооруженным силам Украины.

– Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

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