"Мы не сидим, ничего не делая": Резников ответил, хватит ли ВСУ боеприпасов для отражения нового наступления РФ
Украина обеспечила системность поставок боеприпасов для Вооруженных сил из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только в качестве военно-технической помощи – на весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем не обходимым для отражения российской агрессии.
По словам министра обороны Алексея Резникова, во время войны всегда есть нехватка чего-либо, однако о критической ситуации речь не идет. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина заблаговременно организовала поставки боеприпасов из стран НАТО. При этом, чтобы соблюдать системность, были заключены соответствующие контракты на 2023 год.
Отвечая на вопрос о том, хватит ли ВСУ боеприпасов, чтобы остановить очередное наступление РФ, Резников заявил, что во время войны всегда проявляется нехватка чего-либо.
"Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступление – нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов – тем лучше, и об этом знают наши партнеры", – заявил министр обороны.
Более того, Резников добавил, что во время заседания министров обороны в формате "Рамштайн" обсуждалась возможность налаживания производства боеприпасов на территории Украины. По его словам, эта тема давно обсуждается нашими союзниками и отечественная индустрия готова к такому производству.
Напомним, в Брюсселе 15 февраля министры обороны стран-членов НАТО продолжили обсуждать, как западные союзники могут помочь Украине укрепить оборону и поддержать ее борьбу против российского вторжения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какое оружие получит Украина по итогам встречи для большого контрнаступления весной. В первый день встречи "Рамштайн-9" было объявлено о передаче украинской армии ощутимого количества вооружений, львиную долю из которых составляют бронетехника и средства ПВО.
Также сообщалось, что первые западные танки прибудут в Украину уже в марте, также союзники намереваются усилить поставки боеприпасов в украинской армии.
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